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Зеленский должен договариваться со всем народом, но выполнить предвыборные обещания – Путин

3 октября, 21:39

Президент РФ подчеркнул, что "мы видим, конечно, определенные колебания»

/ Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин надеется, что президенту Украины Владимиру Зеленскому хватит политического мужества для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Я не знаю, насколько сильнее на сегодня те, кто против урегулирования (на Донбассе – Ред.), особенно на основе Минских договоренностей. Запрос общества на урегулирование очевиден. Я думаю, что прежде всего на основе этого запроса господин Зеленский так убедительно выиграл выборы. Люди ждут решения этого вопроса", – сказал Путин.

Видео: Reuters

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"Если у него (Зеленского – Ред.) хватит политического мужества, силы довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный и способный добиваться принятых решений. Я думаю, что он искренне хочет это сделать, это его искреннее убеждение, стремление. Сможет ли он это сделать или нет, сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать", – отметил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что "мы видим, конечно, определенные колебания".

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Фото: AFP / Genya SAVILOV

"Это вроде бы неизбежно – он (Зеленский – Ред.) должен искать какие-то компромиссы, должен договариваться со всеми членами общества, со всем народом, каких бы взглядов они не придерживались. Но все-таки должен выполнять свои предвыборные обещания, данные большинству украинского народа", – сказал Путин.

Как сообщали "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "Нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

На брифинге президент Владимир Зеленский четко дал понять, что ни о какой сдаче нацинтересов Украины нет и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

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Путин Донбасс Зеленский Украина урегулирование конфликта

Источник: Интерфакс-Украина

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