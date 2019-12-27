Зеленский досрочно снял выговор с двух заместителей Богдана

/ Фото: president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский досрочно снял выговор с двух помощников главы Офиса президента, подписав соответствующий указ.

"Снять досрочно выговор, объявленный указом президента Украины от 17 сентября 2019 № 699 "О привлечении к дисциплинарной ответственности", с: Трофимова Сергея Владимировича – первого заместителя руководителя Офиса президента Украины и Тимошенко Кирилла Владленовича – заместителя руководителя ОПУ", – говорится в указе.

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Сергей Трофимов. Фото: ОПУ

Кирилл Тимошенко. Фото: ОПУ

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский объявил выговор двум заместителям Богдана еще в сентябре. Президент был недоволен ими во время рабочей поездки в Днепропетровскую область.

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Недавно стало известно о росте зарплат на Банковой. СМИ узнали, сколько получил Зеленский и Богдан, а также другие сотрудники Офиса главы государства. У одного из помощников президента зарплата даже упала, а у кого-то прилично выросла. Более того, оклад главы государства ниже, чем у многих его помощников. Так, за ноябрь больше всех заработал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква – 46,4 тысячи гривен, из которых премия 3,4 тыс. грн.

Смотрите также видео, как недавно Зеленский снова "отчитал" очередного чиновника:

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