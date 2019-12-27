Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,29
25,81

Зеленский досрочно снял выговор с двух заместителей Богдана

27 декабря, 11:08

Президент Украины подписал указ и «помиловал» двоих помощников

/ Фото: president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский досрочно снял выговор с двух помощников главы Офиса президента, подписав соответствующий указ.

"Снять досрочно выговор, объявленный указом президента Украины от 17 сентября 2019 № 699 "О привлечении к дисциплинарной ответственности", с: Трофимова Сергея Владимировича – первого заместителя руководителя Офиса президента Украины и Тимошенко Кирилла Владленовича – заместителя руководителя ОПУ", – говорится в указе.

Реклама

Сергей Трофимов. Фото: ОПУ
Кирилл Тимошенко. Фото: ОПУ

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский объявил выговор двум заместителям Богдана еще в сентябре. Президент был недоволен ими во время рабочей поездки в Днепропетровскую область.

В тренде
Украинцы могут ездить без виз еще в одну страну

Недавно стало известно о росте зарплат на Банковой. СМИ узнали, сколько получил Зеленский и Богдан, а также другие сотрудники Офиса главы государства. У одного из помощников президента зарплата даже упала, а у кого-то прилично выросла. Более того, оклад главы государства ниже, чем у многих его помощников. Так, за ноябрь больше всех заработал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква – 46,4 тысячи гривен, из которых премия 3,4 тыс. грн.

Смотрите также видео, как недавно Зеленский снова "отчитал" очередного чиновника:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

выговор Владимир Зеленский Кирилл Тимошенко Сергей Трофимов

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В
В "Слуге народа" рассказали, какой должна быть зарплата нардепаЭкономика
"Путин сознательно создал для Зеленского эмоциональную воронку": интервью с Павлом КлимкинымУкраина
Лавров назвал главное условие для прекращения войны на Донбассе
Лавров назвал главное условие для прекращения войны на ДонбассеПолитика
Нардепы лишились трех миллионов гривен из-за прогулов: подробности
Нардепы лишились трех миллионов гривен из-за прогулов: подробностиПолитика
Шансов мало: Климкин дал печальный прогноз по
Шансов мало: Климкин дал печальный прогноз по "Северному потоку – 2"Украина
На Католическое Рождество Папа Римский попросил мира для Украины (видео)
На Католическое Рождество Папа Римский попросил мира для Украины (видео)Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...