Зеленский едет на интронизацию императора Японии

Президент Украины Владимир Зеленский 21-24 октября осуществит рабочий визит в Японию.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"21-24 октября Президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в Японию для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито", - говорится в сообщении.

Программой визита предусмотрены встречи главы государства с премьер-министром ЯпонииСиндзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

Запланирован также ряд двусторонних встреч президента Украины с лидерами зарубежных стран.

Отметим, что японский вояж Зеленского может стать первым визитом украинского президента в эту страну за последние 3,5 года: в апреле 2016-го пятый президент (2014-2019 гг.) Петр Порошенко посетил Японию с визитом.

Как сообщали новости "Сегодня", после победы на президентских выборах Зеленского Синдзо Абэ позвонил ему и поздравил. В своем обращении глава японского правительства выразил надежду, что под руководством нового главы государства Украина продолжит путь реформ и обеспечит единство народа, что, в свою очередь, быстро принесет стабильность и процветание всей стране. Абэ также выразил личную готовность активно поддерживать усилия украинской власти по осуществлению реформ и желание тесно сотрудничать с Зеленским в вопросах развития двусторонних отношений и решения различных задач глобального масштаба.