Зеленский едет на Мюнхенскую конференцию: что в планах и кто там будет

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сегодня улетает в Германию для участия в ежегодной 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

В Офисе президента сообщали, что глава государства будет находится в Мюнхене 14-15 февраля. За это время у него в планах выступить на отдельной сессии, посвященной Украине, а также провести двухсторонние встречи с лидерами иностранных государств

Отметим, что на Мюнхенскую конференцию не приедут ни президент США Дональд Трамп, ни российский лидер Владимир Путин. Помимо высшего руководства Германии, в конференции примут участие, среди прочих, министр иностранных дел России Сергей Лавров, канцлер Австрии Себастьян Курц, госсекретарь США Майк Помпео и еще ряд американских чиновников, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, основатель Facebook Марк Цукерберг и много других высокопоставленных гостей. Подробней об ожиданиях и темах мероприятия читайте в нашем материале "Мюнхенская конференция: Россия угроза, но не совсем, а Украина не в центре внимания".

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В кулуарах Мюнхенской конференции будет работать корреспондент сайта "Сегодня" и вы сможете узнать о самых свежих новостях. Следите за нами.

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Отметим, что в докладе Мюнхенской конференции-2020 высоко оценили Зеленского и его влияние на прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе. Международная кризисная группа включила войну в Украине в десятку главных вооруженных конфликтов в мире.

Напомним, в феврале 2019 года в Мюнхенской конференции принимал участие пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко. Он выступал с докладом в рамках сессии на тему "Безопасность в Восточной Европе". В целом все внимание было приковано к новой гонке вооружений, на пороге которой стоит мир после выхода США из Договора о РСМД с Россией. Не обошли вниманием и Украину. Читайте подробнее об итогах Мюнхенской конференции-2019.

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