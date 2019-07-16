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Зеленский едет в Польшу по приглашению Дуды: известна дата визита

16 июля, 12:33

В июне президент Украины принял приглашение посетить Варшаву, где 1 сентября отметят годовщину начала Второй мировой войны

Владимир Зеленский и Анджей Дуда
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Польшу с официальным визитом по приглашению своего польского коллеги Анджея Дуды. Поездка состоится 1 сентября - на годовщину начала Второй мировой войны.

Об этом на пресс-конференции 16 июля сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко.

В это время в польской столице также будет находиться и президент США Дональд Трамп, однако сможет ли он встретиться с Зеленским в Варшаве, Пристайко не подтвердил, но и не опроверг.

При этом замглавы ОП напомнил о том, что американский лидер пригласил Зеленского в Белый дом.

"У нас, как вы знаете, есть приглашение от президента Трампа. Сейчас согласовывается визит Зеленского, который связан с графиками президентов", – сказал Пристайко.

Напомним, что с самим Анджеем Дудой Владимир Зеленский уже встречался – во время своего первого зарубежного визита, который он совершил в Брюссель в начале июня. На переговорах лидеры обсудили важность взаимодействия в вопросах энергобезопасности Европы, сохранения стратегической роли украинской газотранспортной системы и противодействия строительства газопровода "Северный поток-2". Там же президент Украины и принял приглашение в Польшу.

Более подробно о первой заграничной поездке Зеленского в качестве президента вы можете узнать в видеосюжете:


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Тег Польша, визит, Зеленский, Трамп, вторая мировая война, Дуда

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