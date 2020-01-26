Зеленский едет в Польшу: стали известны подробности визита

Глава государства только на днях вернулся из Израиля, как снова отправляется в заграничную поездку

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сегодня с рабочим визитом посетит Польшу, где встретится с главой этого государства, сообщает Офис президента Украины.

Украинский лидер также примет участие в важном для поляков мероприятии.

"26-27 января президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочим визитом в Республике Польша с целью участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в г. Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Программой визита также предусмотрена встреча с президентом Польши Анджеем Дудой", – сообщили в ОПУ.

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Как сообщали новости "Сегодня", последний раз президенты Украины и Польши общались в декабре – тогда Зеленский и Дуда обсудили результаты встречи "Нормандской четверки", которая состоялась в Париже.

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А вот последний раз виделись они в конце августа, когда президент Украины приезжал в Варшаву по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, где собралось много иностранных лидеров. Там же изначально планировалась и первая встреча украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом, но в последний момент все сорвалось. Читайте подробнее об итогах визита Зеленского в Варшаву.

Смотрите также в сюжете о заявлениях Зеленского по Донбассу в интервью израильскому телеканалу:

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