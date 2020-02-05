Зеленский едет в Ватикан: объявлена дата встречи с Папой Римским

Президент Украины отправится к Святому Престолу уже на этой неделе

Владимир Зеленский, Папа Римский Франциск. Фото: Офис президента Украины, REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Президент Украины Владимир Зеленский посетит на этой неделе Ватикан, где у него состоится первая встреча с главой Католической церкви Папой Римским Франциском, который ранее оценил положительную динамику на Донбассе.

Об этом 5 февраля сообщили в службе печати Святого престола.

Как отмечается, понтифик планирует принять Зеленского 8 февраля, но что он собирается обсуждать с украинским лидером и прочие подробности не сообщаются.

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В Офисе президента Украины о предстоящей поездке пока не сообщали.

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Напомним, что в декабре Франциск обещал молиться за положительные результаты встречи в "нормандском формате".

"Сопровождаю встречу своей молитвой, упорной молитвой, потому что там нужен мир, и вас приглашаю делать то же, чтобы эта инициатива политического диалога присоединилась к плодам мира в справедливости для этих территорий и их населения", – сказал он на встрече с верующими.

А летом на организованном Ватиканом приеме для украинских епископов Папа Римский осудил происходящее на Донбассе, назвав это гибридной войной, которая сопровождается ложью, манипуляциями и попытками "втянуть в дело религиозный аспект".

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