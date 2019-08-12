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Зеленский едет в Житомирскую область: стали известны планы визита

Сегодня, 10:39

Глава государства назначит высокопоставленного чиновника и обсудит одну из важнейших проблем области

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетит с рабочим визитом Житомирскую область. Об этом сообщает Офис главы государства.

Глава государства примет участие в совещании по вопросам незаконной добычи янтаря. Также президент представит нового председателя Житомирской областной государственной администрации.

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Как сообщали новости "Сегодня", в июне Зеленский освободил Гундича Игоря Петровича с должности председателя Житомирской ОГА в связи с окончанием срока полномочий президента Украины (пятого главы государства Петра Порошенко, 2014-2019 гг.). Вместо него президент другим указом назначил временно исполняющего обязанности главы ОГА Ярослава Лагуту.

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Отметим, что в некоторых областях страны идут настоящие "янтарные войны". В районах, где добывают солнечный камень, за каждый квадратный метр борьба идет не на жизнь. Кровавые побоища и перестрелки уже никого не удивляют. У каждого третьего есть оружие. И старатели готовы защищать "свою территорию". Житомирская область среди лидером по добыче янтаря и проблемам, связанным с этим.

Напомним, во время своих рабочих поездок по Украине президент уже не раз инспектировал местную инфраструктуру. Как правило, общение с местными чиновниками там заканчивалось жестко, иногда увольнениями. Читайте подробней все о рабочих поездках Зеленского.

Сайт "Сегодня" собрал в одном сюжете наиболее яркие моменты общения президента с чиновниками:

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визит Зеленский янтарь житомирская область

Источник: Сегодня

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