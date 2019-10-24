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Зеленский еще до инаугурации готовился к давлению Трампа: СМИ узнали как

24 октября, 11:43

Президент еще в мае пытался избежать втягивания Украины во внутриполитическую борьбу в США

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Еще до своей инаугурации в маеВладимир Зеленский допускал возможность давления со стороны США для расследования в отношении сына бывшего американского вице-президента Хантера Байдена.

Об этом пишет Associated Press, отмечая, что соответствующий вопрос он поднимал на совещании 7 мая – за две недели до инаугурации.

Изначальной темой встречи были энергетические потребности Украины, но обсуждалось на ней это, а что делать с требованиями Трампа и его личного адвоката Руди Джулиани по расследованию против Байденов и как не дать втянуть Украину во внутриполитическую борьбу в США.

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Источники новостного агентства не знаю, что спровоцировало такое обсуждение, но допускают, что Зеленский мог узнать об этом из апрельского телефонного разговора с Трампом, когда тот поздравил его с победой на президентских выборах.

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Впрочем, упоминал ли украинский лидер эту беседу на встрече 7 мая, источники не вспомнили.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что в июле Дональд Трамп пытался надавить на Зеленского для возобновления расследования в отношении сына Хантера Байдена, чтобы очернить его отца. Джо Байден является самым вероятным кандидатом президенты США на выборах в 2020 году и, соответственно, главным противником Трампа.

Несмотря на то, что и в Киеве, и в Вашингтоне факт давления отрицали, нижняя палата Конгресса все же инициировала процедуру импичмента.

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