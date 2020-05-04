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  1. Новости политики

Зеленский еще сможет удивить украинцев – Сивохо

4 мая, 13:25

Денис Беспалов

Это будет приятный сюрприз, считает актер

Экс-советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановлению Донбасса, актер, Сергей Сивохо заявил, что президент Владимир Зеленский еще сможет удивить украинцев, передает "Гордон".

"Я не обладаю всей информацией, которой обладает Зеленский, поэтому я не могу делать выводы, почему он поступает так или эдак. Но я надеюсь (я знаю этого человека давно, я знаю его как человека с твердой волей), что он еще преподнесет нам сюрприз", - сказал Сивохо.

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Впрочем, актер не уточнил, что конкретно он имеет в виду.

"Это будет приятный сюрприз. Хотя, смотря для кого. Если он посадит негодяев и расхитителей, для них это будет неприятный сюрприз, а для нас приятный. Если он приведет мир на территорию Донбасса, для меня это будет приятный сюрприз, а для партии войны – неприятный", - сказал актер.

Более подробно о результатах работы Владимира Зеленского читайте в материале "Год президента: что удалось сделать Зеленскому" .

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Украина Владимир Зеленский Сергей Сивохо

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