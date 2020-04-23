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Зеленский: Евросоюз выделит Украине 1,2 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом

23 апреля, 17:23

Сергей Мартынец

Решение Еврокомиссии теперь должны утвердить Европарламент и Совет ЕС

Президент Владимир Зеленский заявил, что Европейская комиссия приняла решение о выделении Украине 1,2 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом. Об этом он сказал в своем традиционном видеообращении.

В то же время стоит отметить, что это решение должны еще одобрить Европарламент и Совет ЕС.

"Хочу отметить решение Еврокомиссии предоставить Украине помощь для противодействия коронавирусу в размере 1,2 миллиарда евро. Это важные средства, которые смогут гарантировать макрофинансовую стабильность в нашей стране и смягчить негативные последствия пандемии для граждан. Я благодарю за это и надеюсь, что предложение будет одобрено Европарламентом и Советом Европейского Союза. Уверен, это станет очередным сигналом крепкой дружбы и партнерства Европы с Украиной", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины сравнил помощь от МВФ с кровью для организма. Он также отмечал, что размер первого транша МВФ может составить 1,7-2 млрд долларов, а размер кредитной программы между МВФ и Украиной должен вырасти с 5,5 млрд до 8 млрд долларов.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи заявлял, что ЕС даст Украине 200 млн евро на борьбу с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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ЕС Владимир Зеленский коронавирус помощь Украине

Источник: Сегодня

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