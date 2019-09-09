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Зеленский готов ко встрече в "нормандском формате" в сентябре

9 сентября, 13:19

Украинская сторона не видит смысла тянуть до зимы и хочет провести переговоры как можно скорее

/ Фото: AFP

Дата встречи "нормандской четверки" (Украина, Франция, Россия и Германия) пока не назначена, но президент Владимир Зеленский готов к переговорам уже в этом месяце. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Украинская сторона не видит смысла тянуть до зимы и хочет провести переговоры как можно скорее.

"Мы планируем в ближайшее время провести встречу в "Нормандском формате". По меньшей мере, президент Зеленский готов это сделать даже не до декабря, а в этом месяце", – сказал Пристайко.

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Как сообщали новости "Сегодня", сам президент Украины 7 сентября, после возвращения украинских узников Кремля на родину, озвучил ожидания относительно будущих переговоров. Зеленский надеется, что переговоры в "нормандском формате" состоятся в ближайшее время.

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Отметим, что в тот же день Зеленский и Путин провели телефонный разговор, во время которого выразили удовлетворение результатом выполнения договоренностей в рамках первого этап обмена заложниками, а также договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в "нормандском формате". А 8 сентября уже президент Франции Эммануэль Макрон и Путин обсудили подготовку к встрече в "нормандском формате".

В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока не определена дата "нормандских" переговоров на уровне президентов.

"Есть взаимное понимание, что этот формат нужно проводить вскоре, но для этого нужна соответствующая подготовка", – отметил он.

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Источник: Интерфакс-Украина

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