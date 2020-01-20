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Зеленский готов уйти в отставку: президент назвал условие

20 января, 14:36

Владимир Зеленский обещает не держаться за кресло, если его обвинят в коррупции

REUTERS/Charles Platiau/Pool

REUTERS/Charles Platiau/Pool

Если президент Украины Владимир Зеленский окажется в ситуации, аналогичной премьер-министру Израиля Биньямина Нетаньяху, которому предъявили обвинения в коррупции, то сложит свои полномочия.

Об этом украинский лидер заявил в интервью изданию The Times of Israel, опубликованном 20 января.

"Если в Украине вас обвиняют в коррупции, вы должны уйти в отставку или вы можете продолжать?" – спросил журналист.

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"Давайте сперва выясним: почему, как вы думаете, меня должны обвинить в коррупции? Может быть, вы знаете что-то, чего не знаю я?" – сперва пошутил Зеленский.

После этого он все же решил ответить серьезно.

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"Если бы меня обвинили в какой-то настоящей коррупции – предъявили не политические обвинения, а то, что действительно произошло – тогда, согласно Конституции, мне пришлось бы уйти в отставку", – ответил президент.

Напомним, в августе Владимир Зеленский познакомился с Нетаньяху лично – израильский премьер стал первым иностранным лидером, который посетил Украину с официальным визитом после избрания нового президента. При этом поездка началась со скандала с участием супруги Нетаньяху.

О результатах визита высокопоставленного гостя вы можете узнать в статье "Зачем приезжал и с чем уехал из Киева премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху" на нашем сайте.

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