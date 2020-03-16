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Зеленский готов ввести чрезвычайное положение в Украине

16 марта, 23:29

Елена Кузьмич

Пока чрезвычайное положение введут в двух областях

Президент Владимир Зеленский выступает за введение чрезвычайного положения в Украине в случае необходимости. Об этом он сообщил во время эфира на одном из украинских телеканалов.

Он напомнил, что французский президент Эммануэль Макрон заявил, что люди должны находиться дома 15 дней.

"Вы слышали, что президент Французской Республики Макрон сегодня сказал, что 15 дней всем запрещено выходить на улицы. Пока мы не дошли до этой ситуации. Но я вам честно скажу: если это потребуется, мы введем чрезвычайное положение (по всей стране. – Ред.)", – заявил Зеленский.

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Таким образом, в Украине могут ввести чрезвычайное положение в случае крайней необходимости. Также глава государства снова подтвердил, что завтра, 17 марта, Верховная Рада будет вводить чрезвычайное положение в Житомирской и Черновицкой областях.

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Ранее мы сообщали, что вопреки призыву Зеленского мэр Харькова Геннадий Кернес не собирается закрывать метро в Харькове. "Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксировано ни одного случая заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", – заявил он.

Напомним, что президент Владимир Зеленский поручил закрыть метрополитены в Украине с 18 марта. Об этом он заявил в своем видеообращении.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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чрезвычайное положение Украина Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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