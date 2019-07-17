Зеленский готовит конфискацию незаконных активов: в Раду внесен законопроект

Глава государства также предлагает наказание за приобретение незаконно нажитого имущества

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №10461, которым хочет разрешить конфискацию у чиновников незаконно нажитого имущества.

Так, глава государства зарегистрировал в парламенте неотложный законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 июня Зеленский уже вносил в Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение. Законопроект вводит новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц – по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора, а также возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение – статью Уголовного кодекса, которую в феврале 2019 года Конституционный суд признал неконституционной.

Отметим, что 6 июня Комитет Рады одобрил законопроект о наказании за незаконное обогащение, однако не документ Зеленского, а ранее внесенный законопроект №10110 пятым президентом Украины (2014-2019 гг.) Петром Порошенко.

В то же время глава государства хочет еще до выборов принять важные законопроекты, том числе и по незаконному обогащению. В связи с этим Зеленский обратился к Парубию с требованием созвать внеочередное заседание Верховной Рады.

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