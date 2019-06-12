Зеленский готовит наказание депутатам за "кнопкодавство"
Нардепы уже семь лет пользуются в сессионном зале несертифицированной системой для голосования, отметил Стефанчук
Президент Владимир Зеленский хочет не только отменить депутатскую неприкосновенность, но и в ближайшее время внесет в Верховную Раду законопроект об уголовном наказании за неперсональное голосование в сессионном зале.
Об этом рассказал в интервью РБК-Украина представитель президента в ВР Руслан Стефанчук.
По его словам, система "Рада" для голосования в парламенте исчерпала свой ресурс еще в 2012 году и уже семь лет депутаты пользуются несертифицированной системой.
"Пока могу гарантировать, что в ближайшее время президент внесет законопроект, которым будет предусмотрена уголовная ответственность за неперсональное голосование", – заявил Стефанчук.
Напомним, еще в 2015 году Киевсовет получил систему "Рада-4", которая предусматривает исключительно персональное голосование депутатов и делает невозможным "кнопкодавство". На это бюджет столицы потратил 12 млн гривен.
Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Польше депутат попалась на "кнопкодавстве". Малгожата Зверцан проголосовала за себя и за своего коллегу Моравецкого. Впоследствии он объяснил – попросил ее, потому что плохо себя чувствовал. В результате прокуратура начала расследование. За это ей грозило пять лет тюрьмы.
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