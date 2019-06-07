Зеленский готовит отставку Луценко: Стефанчук рассказал о новой попытке уволить силовиков

Глава государства снова внесет представления в Раду на Грицака, Полторака и Климкина

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский готовит новые представления в Верховную Раду на увольнение главы МИД Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака, председателя СБУ Василия Грицака, а также и на генерального прокурора Юрия Луценко. Представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук убежден, что они будут внесены в парламент на следующей неделе. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, на вторую попытку отправить в отставку главных силовиков страны будет добавлено еще одно представление.

"Что касается должностей, по которым было представление, то это четко аргументировано ст. 106 Конституции Украины. Что касается генерального прокурора, там юридическая конструкция более сложная, но мы нашли возможность все-таки юридического обоснования. И я глубоко убежден, что на следующей неделе президент Украины пришлет в Верховную Раду уже не три, а четыре представления на увольнение, в том числе, генерального прокурора Украины Юрия Луценко", – сказал Стефанчук.

Представитель президента также пообещал, что депутатам не придется долго ждать от президента новых имен на должности, которые могут быть освобождены.

"Это будет внесено сразу, и будет сделано по той процедуре, которая предусмотрена Конституцией и законодательством Украины", – добавил он.

Напомним, 6 июня парламент рассматривал президентские представления, но отказался уволить Грицака, Климкина и Полторака. Причем голосования оказались абсолютно провальными для президента, так как его предложения в двух случаях не набирали и 100 голосов, и только по главе МИДа было 141 голос.

В свою очередь председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, почему Рада провалила предложения Зеленского.

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