Зеленский готовится к борьбе с терроризмом: подробности нового указа

Глава государства поручил Антитеррористическому центру СБУ заняться проверкой системы борьбы с терроризмом

Фото: president.gov.ua

Ранее в Украине была утверждена Концепция борьбы с терроризмом, а теперь президент Владимир Зеленский подписал указ №506 о порядке проведения проверки общегосударственной системы борьбы с терроризмом.

Отмечается, что целью проведения проверки общегосударственной системы борьбы с терроризмом является оценка состояния и готовности силовиков к выполнению задач по предупреждению, реагированию и пресечению террористических актов и минимизации их последствий, состояния их (силовых структур) кадрового, финансового, материально-технического и других видов обеспечения, а также имеющихся возможностей по эффективному реагированию на террористические угрозы.

Организацию, общее руководство и контроль над проведением проверки осуществляет председатель Службы безопасности Украины, а сам осмотр осуществляется через созданную Антитеррористическим центром рабочую группу.

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Проверка системы борьбы с терроризмом проводится по следующим основным направлениям:

анализ внутренних и внешних террористических угроз в средне- и долгосрочной перспективах;

анализ состояния взаимодействия и координации деятельности силовых структур;

анализ действенности мер контрразведывательного режима в части антитеррористического обеспечения;

анализ готовности субъектов борьбы с терроризмом действовать в соответствии с установленным уровнем террористических угроз;

анализ эффективности гласных и негласных методов, которые используются в борьбе с терроризмом;

анализ состояния сотрудничества с международными организациями, правоохранительными органами и специальными службами иностранных государств в сфере борьбы с терроризмом.

Как сообщали новости "Сегодня", СБУ предупредила восемь терактов в Украине в 2018 году. Всего же в период с 2016 по 2018 годы в Украине предупредили 28 террористических актов.

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