Зеленский хочет открыть рынки в маленьких городах

Базары в небольших населенных пунктах могут быть основным источником продуктов

Рынки в больших населенных пунктах Украины должны оставаться закрытыми в связи с карантином, в то время как в небольших городках и поселках к этому вопросу необходимо подойти более тщательно и, возможно, разрешить работу базаров.

Об этом на селекторном совещании с лидерами регионов Украины заявил 25 марта президент Владимир Зеленский.

По его словам, опасность либо необходимость этих рынков можно определить только на местах. Президент отметил, что подобные торговые площадки служат местом распространения коронавирусной инфекции, которая несет особую опасность для людей старшего возраста, которые преимущественно и покупают продукты на базарах.

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"Большие рынки надо закрывать сразу. Но вдруг в маленьких городках нет магазинов, и эти базарчики является основным источником пищевых продуктов. Надо думать, как выйти из такой ситуации. Возле рынков могут быть патрули, которые, например, ограничат количество людей. Прошу регионы отнестись к этому вопросу ответственно", – подчеркнул Зеленский.

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Напомним, ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий поддержал идею возобновить работу продовольственных рынков во время всеукраинского карантина.

Как уже сообщалось, Кабинет министров Украины ввел общенациональный карантин с 12 марта до 3 апреля, но, не дожидаясь его окончания, 25 марта карантин продлили еще на месяц – до 24 апреля. На это время закрыты учебные заведения, запрещены все массовые мероприятия и крупные собрания людей, отменено авиа-, железнодорожное и междугороднее транспортное сообщение.

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