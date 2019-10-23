Зеленский хочет отменить монополию государства на производство спирта

/ Фото: president.gov.ua

Сначала госпредприятие "Укрспирт" собрались передать на приватизацию, а теперь президент Владимир Зеленский намерен внести в Верховную Раду законопроект о демонополизации государства на производство спирта. Об этом сообщает Офис главы государства.

Отмечается, что в течение последних 10 лет производство легального пищевого спирта в Украине сократилось в четыре раза. В то же время доля его теневого оборота выросла с 10% в 2007 году до 55% от общего потребления пищевого спирта в стране в 2019 году.

Президент своим законопроектом о внесении изменении в закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" намерен отменить государственную монополию на производство спирта и способствовать детенизации рынка спирта и ликеро-водочной продукции. Предполагается, что в случае принятия в ближайшее время данного закона, госмнополия будет отменена уже с начала следующего года.

Согласно законопроекту, предусматривается предоставление возможности субъектам хозяйствования любой формы собственности производить спирт при условии получения соответствующей лицензии.

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Также нужна будет лицензия для продажи произведенного спирта на территории Украины. Оптовую торговлю этиловым спиртом для медицинских и ветеринарных целей могут осуществлять учреждения здравоохранения и организации зооветеринарного снабжения независимо от формы собственности при наличии лицензии. Порядок ведения реестра указанных учреждений устанавливает Кабинет министров.

Также проект закона вводит полную либерализацию экспорта этилового спирта, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового при наличии соответствующей лицензии.

Кроме того, с целью защиты отечественного товаропроизводителя законопроектом предусмотрено, что импорт спирта до 1 января 2022 смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров Украины государственные предприятия.

Ожидается, что принятие документа обеспечит становление в Украине цивилизованного конкурентного рынка спирта и ликероводочных изделий.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в.и.о. руководителя "Укрспирта" Юрий Лучечко говорил, что в Украине отсутствует нормативная база для развития спиртовой отрасли. По его словам, основным препятствием является акцизный сбор, унифицированный акцизный налог, отмененный сегодня во всем мире.

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