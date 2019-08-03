/ Фото: president.gov.ua

Зеленский готов отменить визы для ряда стран: президент назвал причину https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-08-03T12:58:00+03:00 Политика Глава государства хочет таким образом придать импульс медицинскому туризму

После того как ранее в этом году Украина ввела электронное оформление визы для жителей 52 стран мира, власти могут и вовсе их отменить для многих иностранных граждан, чтобы таким образом способствовать развитию медицинского туризма.

Об этом во время официальной поездки во Львовскую область заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Укринформ"

"Мы можем составить перечень стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение, чтобы отменить для них визовый режим, и обратиться в Министерство иностранных дел", – сказал глава государства на совещании по вопросам развития медицинского туризма в Трускавце.

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Зеленский считает, что в особенности это должно коснуться тех стран, граждане которых испытывают сложности при пересечении украинской границы с целью лечения и оздоровления.

Жителей каких именно стран может коснуться отмена украинских виз, президент не уточнил.

Глава государства считает достаточно актуальным вопрос развития медицинского туризма, поскольку на сегодняшний день украинцы втрое чаще ездят на лечение за границу, чем иностранцы приезжают с этой же целью в Украину.

Напомним, что Министерство иностранных дел Украины приняло решение расширить за границей сеть визовых центров, увеличив их количество на треть – с 56 до 74.

В то же время, как мы уже писали, с этого года Украина прекратила оформление виз для иностранных граждан в международных аэропортах.

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