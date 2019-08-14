Зеленский хочет усилить Институт стратегических исследований: провел кадровые перестановки

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает кадровые перестановки. После того как он освободил Романа Безсмертного от выполнения обязанностей представителя Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске, он также уволил Александра Литвиненко с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и назначил его директором Национального института стратегических исследований.

Об этом идет речь в указах главы государства №598 и №599 от 13 августа, обнародованных в среду, 14 августа, утром.

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Кроме того, указом №597 Зеленский освободил Василия Яблонского от временного исполнения обязанностей директора НИСИ.

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Указ №599 "О некоторых вопросах Национального института стратегических исследований" также предусматривает, что с целью усиления аналитико-прогностического обеспечения осуществления президентом Украины и СНБО полномочий в сфере национальной безопасности государства, научного сопровождения решения проблемных вопросов внешней политики, экономического, социального и общественно-политического развития Украины, создания организационных условий для проведения модернизации и функционирования НИСИ директору этого учреждения надлежит в двухмесячный срок внести предложения по реформированию и стратегии развития института, предусмотрев его реорганизацию и сокращение штатной численности сотрудников.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что Александр Данилюк объяснил, почему до сих пор не было заседания СНБО по Донбассу.

Также сообщалось, что 23 июля Владимир Зеленский сделал новые назначения в СНБО и СБУ. Сергей Андрущенко возглавил департамент защиты национальной государственности СБУ, Алексей Данилов стал заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

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