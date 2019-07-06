Зеленский хочет заменить чиновников искусственным интеллектом, а Супрун выступила в защиту мата: главные заявления недели

И. о. главы Минздрава считает, что если коллеги используют матерную брань, значит, они стали командой

Ульяна Супрун. Фото: пресс-служба Кабмина.

Что хозяин Кремля думает о катастрофе МН17, еврочиновник – о разведении сил под Станицей Луганской, а спецпредставитель Госдепа – о гибели военных медиков на Донбассе. Читайте пять главных заявлений недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Владимир Зеленский: Искусственный интеллект должен заменить менталитет чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ключевые задачи новой власти. Среди ключевых задач – необходимость победы над коррупцией и создание независимых судов.

"Диджитализация процессов, реализация "Государства в смартфоне" – искусственный интеллект должен заменить менталитет чиновников. Преодоление монополий, борьба с рейдерством и контрабандой. Защита права собственности, улучшение кредитного рейтинга страны, масштабное привлечение инвестиций. Все это необходимо сделать для повышения уровня жизни граждан Украины", – сказал он на конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто.

Зеленский отметил, что пошел в политику для того, чтобы вместе с украинцами построить новое и сильное государство, ориентированное на человека.

"Человек – превыше всего. Не "человек для государства", а "государство для человека", – указал он.

Зеленский убежден, что украинцы хотят другого формата отношений власти и гражданина, где гражданин – это клиент, а власть – сервис.

Ульяна Супрун: Наука приводит немало аргументов "за" ненормативную лексику

И. о. главы Минздрава Ульяна Супрун заступилась за сквернословов: матерщина полезна для здоровья.

Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О противодействии сквернословию" (об очищении украинского языка от матов). "Но на самом деле, – пишет Супрун на своей странице в Фейбсук, – наука немало аргументов "за" ненормативную лексику." Далее она приводит аргументы, которые подкрепляет ссылками.

Например, метко и точно примененная брань, описывающая наше отношение к ситуации, и не направленная ​​обидеть собеседника, полезна для здоровья. Исследования показывают, что именно такая ругань и применяется в быту чаще всего. Она приводит к нейтральным или положительным результатам.

Если мы реагируем нецензурной лексикой на сложную неприятную ситуацию, а не на человека, то чувствуем облегчение. В этом случае наше возмущение новостями, боль при тренировке, травме, тревожность, удивление или испуг находят мгновенное и достаточно точное выражение, на что мозг реагирует выделением эндорфинов. Эти нейромедиаторы участвуют в обезболивании или удовлетворении.

Важно, что матом следует именно пользоваться в самый нужный момент, а не разговаривать на нем постоянно. Иначе мозг привыкает и перестает воспринимать брань как нечто экстраординарное.

Применение мата в общении в ряде случаев указывает на близость людей и хороший эмоциональный контакт между ними. Когда коллеги начинают между собой материться, значит, они стали командой – такие исследования. Но ненормативная лексика в официальных речах воспринимается как некомпетентность, так что будьте внимательны.

"Искоренять следует пассивную и активную агрессию, дискриминацию, штампы, но не обсценную лексику как таковую. А лучшая забота об украинском языке – это общаться и творить на нем, независимо от сферы деятельности, разрабатывать профессиональную лексику, переводить ресурсы и литературу, читать украинских авторов, а не законодательно регулировать то, что мы говорим", – резюмировала Супрун.

Напомним, внесенный в Верховную Раду законопроект №10414 "О противодействии сквернословию" касается публичных лиц и средств массовой информации. За маты провинившихся будут наказывать штрафами. Об этом рассказала автор документа, народный депутат Ольга Богомолец.

Владимир Путин: Россия не признает результаты расследования катастрофы самолета рейса MH17

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи на полях саммита G20 в Осаке заявил премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, чтоРоссия не признает результаты расследования катастрофы МН17 в небе над Донецкой областью в июле 2014 года.

"Я могу подтвердить эту беседу: это было очень краткое общение на ногах, в кулуарах. Помимо премьер-министра Нидерландов, Путин имел такие беседы практически со всеми участниками этого саммита", – сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, был затронут вопрос позиции президента, позиции российской стороны. Она предельно понятна, она последовательна, и, конечно, она зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия Российской Федерации. Вот такие тезисы постоянно на различных уровнях доводятся до наших визави в Нидерландах и других странах", – подчеркнул он.

Напомним, Объединенная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").

Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.

Хайко Маас: Разведение сил в районе Станицы Луганской – это проблеск надежды в поиске мира

Разведение сил в районе Станицы Луганской говорит о возможности прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Этот успех показывает: прогресс на востоке Украины возможен. Это проблеск надежды в поиске мира", – говорится в заявлении Мааса.

Решающей по-прежнему остается пошаговая реализация минских договоренностей, указал министр.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил на участке в районе Станицы Луганской может быть первым шагом для длительного прекращения огня на Донбассе. Об этом он сказал в видеообращении, обнародованном в Facebook.

"Сегодня произошло важное событие. Сегодня в Станице Луганской произошло разведение войск с обеих сторон. Это подтвердила и зафиксировала мониторинговая миссия ОБСЕ. Я вас всех поздравляю. Это, мне кажется, первый шаг для длительного прекращения огня по всей линии разграничения, который осуществился благодаря разблокированию минского процесса", – сказал он.

Президент отметил, что только время и конкретные шаги смогут подтвердить всем, что стороны выполняют свои обязательства.

Курт Волкер: Медики и "скорые" никогда не должны быть мишенями

Специальный представитель Госдепа по Украине Курт Волкер расстроен нападением на санитарный автомобиль вблизи Водяного, в результате которого погибли двое украинских морских пехотинцев и один был ранен. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

"Печальная весть из Донбасса. Медики и "скорые" никогда не должны быть мишенями ", – возмутился Волкер.

В частности, так он прокомментировал сообщение журналиста Ильи Пономаренко, который опубликовал фото уничтоженного выстрелом ПТРК медицинского джипа Humvee.

Напомним, что боевики обстреляли автомобиль с военными медиками ООС из противотанковой управляемой ракеты. На тот момент было известно, что в результате прямого попадания боевиков один украинский военнослужащий погиб на месте, еще двое получили ранения.

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