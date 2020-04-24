Зеленский хочет застраховать всех медиков, работающих с COVID-19

В страховке предусмотрят случай заражение коронавирусом и еще 140 болезней

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею о страховании всех врачей страны, которые борются с распространением коронавируса.

Соответствующую инициативу выдвинул глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

"Знаю, что эта страховка рассчитана и на последствия коронавируса, и еще на 140 болезней. Стоит она недорого. Врачи в регионе очень благодарны", - отметил глава государства на совещании о ходе борьбы с эпидемией.

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По его словам, инициатива Гайдая стала "прекрасным примером того, как местные власти находят хорошие и качественные решения во время эпидемии".

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"Прошу рассмотреть возможность такого страхования по всей Украине", – резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, мы сообщали о массовом заражении врачей в Бердичеве, в который направили комиссию областной администрации разбираться, "почему медицинские работники стали очагом распространения коронавируса".

Тем временем украинские медики, набравшись опыта, вернулись домой из Италии. Подробнее смотрите в сюжете:

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