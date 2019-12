Зеленский не первый: как украинские политики попадали на первые полосы западных СМИ

Фото: коллаж "Сегодня"

Реклама

Как стало известно 23 декабря, президент Украины Владимир Зеленский попал на итоговую обложку журнала The Week. По версии журнала, он стал одним из героев года. Номер под названием "Лицо 2019 года" должен появиться в продаже 27 декабря.

Также "лицами-2019" стали президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин, эко-активистка из Швеции Грета Тутенберг, американский баскетболист Леброн Джеймс, глава КНР Си Цзиньпинь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, генпрокурор США Уильям Барр.

Хотя отечественные политики очень редко удостаиваются чести стать героями первых полос престижных западных изданий, для Зеленского это стало уже третьем попаданием на обложку. Что именно писали о шестом украинском президенте и какие еще наши политики становились героями первых полос, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Президент Виктор Ющенко, 2004

Первым украинским президентом, который стал героем номера авторитетного западного СМИ, был Виктор Ющенко, чей портрет украсил обложку еженедельника Newsweek от 6 декабря 2004 года. (Закрытый в 2012 году журнал выходил на протяжение почти 80 лет в Нью-Йорке и считался вторым по влиянию еженедельником после Time.) Автором фотографии выступил известный украинский фотокорреспондент Ефрем Лукацкий, чьи снимки также публиковались в Time, The New York Times, The Guardian, The Independent и других ведущих изданиях.

Тогда внимание всего мира было приковано к Украине, где началась "Оранжевая революция". Надпись на обложке гласит: "Украинский президент Ющенко привел свою страну на историческое перепутье. Может ли Европа ему помочь"?

Кроме прочего, в интервью Ющенко рассказал о своем отравлении:

"Несмотря на сильные боли, я проводил предвыборную кампанию, когда большинство людей в моей ситуации даже не могли встать с постели и после полутора лет мучений умирали. Но я через пять недель уже выступал на митингах. Я был убежден, что эта страна должна освободиться от прежнего режима и сделать это гармонично, а не переходить от одной крайности к другой. Самое главное,что я выжил. Я выиграл и восстановил большую часть жизненной силы, которую потерял", – поделился Ющенко с журналистом Newsweek.

Губернатор Олег Сало, 2014

В феврале 2014 года на первую полосу газеты The New York Times (второй по значимости и по тиражу газеты в США) попадает председатель Львовской облгосадминистрации Олег Сало. В статье, озаглавленной "Украинский город выходит за пределы досягаемости правительства", рассказывается о том, как Сало работал в условиях блокирования мэрии. Напомним, что начиная с 23 января здание Львовской ОГА была заблокировано митингующими.

"В помещении ОГА для активистов народного сопротивления устроен пункт обогрева, имеется кухня и медпункт. То, как долго они будут блокировать здание, зависит от решений и действий правительства в Киеве", – сообщал "Сегодня" глава Львовского облсовета Петр Колодий.

Осада держалась до 17 февраля, когда баррикады возле Львовской ОГА наконец-то разобрали, а Сало вернулся в свой кабинет. Сам губернатор объяснил американской газете, что "повстанческий дух" всегда заставлял жителей Львовского региона бороться с внешней властью.

"Эта борьба продолжается 400 лет. Наш регион никогда не признавал власти", – заявил журналистам The New York Times председатель Львовской ОГА.

Глава управления МВД в Ивано-Франковской области, генерал-майор Олег Сало был назначен на должность губернатора Львовской области 31 октября 2013 года в рамках подготовки Виктора Януковича к президентским выборам в 2015 году. Областной совет дважды высказывал ему недоверие, а 23 февраля 2014-го Сало со всеми заместителями написал прошения об отставке.

Президент Владимир Зеленский, 2019

Впервые Владимир Зеленский попал на первую полосу 22 октября 2019-го, но зато сразу – на страницы Financial Times, британской влиятельной газеты, которая издается в 24 городах мира. Правда, Зеленский в этой публикации пока еще не герой номера, чей портрет украшает самую важную статью.

Читайте также: "Іт з Зе...": український президент очима Заходу

Но уже в декабрьском номере Time украинский президент впервые становится главным героем журнала. Номер Time с Зеленским на обложке увидел свет в прошлый понедельник, 16 числа, а статья журналиста Саймона Шустера The Man in the Middle (дословно "Человек посередине"), в которой Зеленский признался, что не доверяет своему российскому коллеге Владимиру Путину, стала главным материалом номера.

"Украинский президент Владимир Зеленский о том, каково это – быть зажатым между Путиным и Трампом" - так звучит подзаголовок материала.

Man in the middle является понятием из компьютерной безопасности – это вид кибератаки, когда злоумышленник вмешивается в канал передачи связи между двумя собеседниками, перехватывает и изменяет их сообщения по своему усмотрению.

Статья основана на интервью, которое Владимир Зеленский ранее дал западным СМИ, среди которых был и Time. В финале материала журналист Time, проанализировав все вызовы, с которыми пришлось столкнуться украинскому лидеру, признается в том, что что тема "импичмента в США показалась мелкой по сравнению с теми пожарами, которые тушит Зеленский".

Напомним, что в октябре Владимир Зеленский провел не совсем обычное мероприятие – пресс-марафон, в ходе которого в течение 14 часов отвечал на все вопросы, которые задавали ему украинские и иностранные журналисты. Свой вопрос успел задать и корреспондент "Сегодня". Как это проходило, читайте в материале на нашем сайте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама