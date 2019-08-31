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Зеленский и Дуда согласились, что санкции против России нужно продолжать

31 августа, 16:17

Без выполнения Минских соглашений санкции против Кремля могут только усиливаться

/ Фото: Сегодня

В Варшаве президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда провели встречу в формате тет-а-тет, после чего состоялись переговоры делегаций под председательством глав государств.

Затем главы двух государств дали совместную пресс-конференцию для отечественных и иностранных СМИ, на которой заявили о необходимости продолжения и усиления санкций против Кремля, который игнорирует выполнение Минских договоренностей.

Владимир Зеленский подчеркнул, что это – совместная позиция Украины и Польши.

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"Мы скоординировали наши дальнейшие шаги для прекращения войны на востоке Украины и возвращения оккупированного Крыма. Наша совместная и принципиальная позиция – без полного выполнения Минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно определенных границах санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот", – сказал он.

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В тренде
Зеленский и Дуда согласились, что санкции против России нужно продолжать

Президент Дуда согласился, что Украина должна восстановить территориальную целостность, которую имела до 2014 года.

"Сегодня территория Украины оккупирована – Крым, а также Луганская и Донецкая области – эти территории должны вернуться к Украине. Наша позиция в этом контексте в отношении России однозначна: …мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена, так как это самый мирный способ заставить государство соблюдать международное право", – сказал Дуда.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что что в рамках двухдневного визита в Варшаву Зеленский также встретится с лидерами Бельгии, Литвы и Грузии.

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Зеленский санкции Варшава санкции против России Дуда

Источник: Сегодня

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