Зеленский и Дуда согласились, что санкции против России нужно продолжать

В Варшаве президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда провели встречу в формате тет-а-тет, после чего состоялись переговоры делегаций под председательством глав государств.
Затем главы двух государств дали совместную пресс-конференцию для отечественных и иностранных СМИ, на которой заявили о необходимости продолжения и усиления санкций против Кремля, который игнорирует выполнение Минских договоренностей.
Владимир Зеленский подчеркнул, что это – совместная позиция Украины и Польши.
"Мы скоординировали наши дальнейшие шаги для прекращения войны на востоке Украины и возвращения оккупированного Крыма. Наша совместная и принципиальная позиция – без полного выполнения Минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно определенных границах санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот", – сказал он.
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Президент Дуда согласился, что Украина должна восстановить территориальную целостность, которую имела до 2014 года.
"Сегодня территория Украины оккупирована – Крым, а также Луганская и Донецкая области – эти территории должны вернуться к Украине. Наша позиция в этом контексте в отношении России однозначна: …мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена, так как это самый мирный способ заставить государство соблюдать международное право", – сказал Дуда.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что что в рамках двухдневного визита в Варшаву Зеленский также встретится с лидерами Бельгии, Литвы и Грузии.
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