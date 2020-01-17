Зеленский и Гончарук переговорили тет-а-тет: президент принял отставку

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с премьер-министром Алексеем Гончаруком, который ранее в этот день объявил о сложении своих полномочий и подал главе государства заявление об отставке.

Об этом сообщили в Офисе президента, отметив, что Зеленский поставил перед премьером ряд неотложных задач.

"Были обсуждены оптимизация работы Кабмина, вопрос начисления справедливых зарплат министрам и топ-менеджерам госкомпаний, увольнения руководителей министерств, не достигших реальных результатов, а также налаживание диалога с парламентом", – утверждают в пресс-службе ОП.

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Таким образом, исходя из заявления пресс-службы ОПУ, президент не принял заявление главы правительства об отставке.

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"Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее в этот день журналисты запечатлели фото переписки одного из народных депутатов от фракции "Слуга народа". В сообщении говорилось, что "президент помилует" Алексея Гончарука и не отправит его в отставку.

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