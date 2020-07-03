Зеленский и Конте обсудили авиасообщение с Италией и освобождение Маркива

Президент Украины и премьер-министр провели телефонный разговор. Последний раз Владимир Зеленский и Джузеппе Конте разговаривали в апреле. Сегодня они обсудили обоюдную помощь в предотвращении последствий пандемии коронавируса и наводнения в западной Украине. Об этом сообщает ОПУ.

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Украинский лидер поблагодарил итальянского премьера за оперативное направление гуманитарной помощи Украине для преодоления последствий паводков в западных областях.

"Предоставленное Италией оборудование поможет нам быстрее справиться с ликвидацией последствий стихии и восстановить пострадавшую инфраструктуру Прикарпатья. Благодарю за оперативность принятия вашего решения и доставку в Украину гуманитарной помощи", – сказал Зеленский.

В свою очередь Конте поблагодарил Украину за отправку врачей в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом. Они обменялись мнениями о ситуации в Украине и Италии по преодолению последствий пандемии коронавируса. Премьер Италии пожелал скорейшего выздоровления первой леди – Елене Зеленской.

Зеленский и Конте выразили надежду на восстановление регулярного авиасообщения между двумя государствами в ближайшее время. Премьер-министр Италии отметил, что очень ценит украинских туристов. Отметим, в начале июня мы писали, что билеты из Украины в Италию уже в продаже.

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Отдельное внимание было уделено ситуации с безопасностью на востоке Украины. Зеленский констатировал слабый прогресс в выполнении договоренностей парижского саммита в "нормандском формате", хотя Украина со своей стороны придерживается всех взятых на себя обязательств. Он поблагодарил руководство Италии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Также выразил надежду на справедливое решение итальянского суда относительно украинского нацгвардейца Виталия Маркива и его скорейшее возвращение в Украину.

Напоследок Зеленский еще раз пригласил Конте в Украину, на что итальянский премьер выразил надежду, что этот визит состоится еще в этом году.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале июня Зеленский поговорил с Папой Римским о коронавирусе, ситуации на Донбассе и освобождении Маркива.

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