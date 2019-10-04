На Форум регионов также съедутся около тысячи бизнесменов и чиновников из областей Украины и Беларуси

/ Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский и белорусский лидер Александр Лукашенко приедут сегодня в Житомир, где проведут на полях Второго форума регионов.

Отмечается, что во время запланированных переговоров глав государств будет обсужден широкий круг актуальных вопросов украинско-белорусского сотрудничества. В рамках Форума планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси.

В то же время Житомирский областной совет опубликовал полную программу мероприятий Форума регионов. Он стартует еще 3 октября. Мероприятия посетят делегации из 22 регионов Украины и шести областей Беларуси. Во время Форума запланировано подписание соглашений 200-ми представителями бизнеса с украинской и белорусской стороны о взаимном сотрудничестве.

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В завершение Форума с участием руководства Украины и Беларуси состоится пленарное заседание, в котором примут участие около тысячи участников. Читайте подробней, что будет на Форуме регионов.

В тренде Зеленский и Лукашенко едут в Житомир: подробности визита

Как сообщали новости "Сегодня", первый Форум регионов проходил в октябре прошлого года, на котором пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко встретился с Лукашенко. Они обсудили как экономическое сотрудничество, так и отношения двух страны на фоне опасений, что Россия может использовать Беларусь для вторжения с ее территории в Украину.

Кроме того, Украина и Беларусь подписали около 130 двусторонних соглашений на 100 млн долларов. Стороны отметили, что намерены преодолеть преграды на пути к свободной торговле, потому что товарооборот, который за год достиг 4,5 млрд. долларов, продолжает расти.

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