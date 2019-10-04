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Зеленский и Лукашенко провели форум в Житомире: появилось видео смешных моментов

4 октября, 20:05

На кадрах, видно, что форум проходил в дружелюбной обстановке и без шуток не обошлось

/ Фото: president.gov.ua

В сети появились смешные кадры со встречи президентов Украины и Беларуси Владимира Зеленского и Александра Лукашенко, состоявшейся в рамках второго форума регионов Украины и Беларуси в Житомире. Соответствующую нарезку авторства Радые Свабода опубликовали на YouTube.

На кадрах, видно, что форум проходил в дружелюбной обстановке и без шуток не обошлось.

"Мы за это пьем воду, – сказал Зеленский, комментируя слова одной из выступавших. – Что поставили, то и пьем", – отшутился ему в ответ Лукашенко.

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Напомни, что в Житомире Александр Лукашенко заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский не нуждается в советах и умеет решать вопросы.

"Сегодня убедился, что ему никаких пока не надо советов давать. Он прекрасно знает, что делать. И, самое главное, сделает", - подчеркнул белорусский лидер.

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На замечание одной из журналисток, что пока у ее коллег в Украине складываются напряженные отношения с главой украинского государства, Лукашенко сказал: "У вас? С Владимиром Александровичем (Зеленским) отношения напряженные? Я иду за ним и думаю: Господи, как он вас терпит. Да вы что, у вас прекрасные отношения!"

Лукашенко также выразил благодарность украинцам и президента за приглашение.

"Мы готовы внимательно изучать предложения по активизации двустороннего сотрудничества,сказал Лукашенко. – Убежден, что наша первая встреча и личное знакомство станут большим шагом к укреплению и развитию давних отношений между государствами".

Новости "Сегодня" писали, что, по словам Зеленского, в рамках Второго форума регионов Украины и Беларуси подписаны контракты на сумму 500 млн долларов.

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