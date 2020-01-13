Зеленский и Макрон провели переговоры: о чем говорили

Президенты обсудили урегулирование на Донбассе и расследование катастрофы в Иране

REUTERS/Ian Langsdon, Alexey Nikolsky

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг сбитого в Иране авиалайнера компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), а также работу по урегулированию в Донбассе в "нормандском формате". Об этом сообщается в опубликованном коммюнике Елисейского дворца.

Президент Франции выразил соболезнования в связи катастрофой лайнера Boeing 737 компании МАУ близ аэропорта Тегерана, ответственность за которую взяли на себя власти Ирана.

"Он подтвердил свою поддержку своему (украинскому) коллеге и заявил об участии Франции в проведении расследования, призванного установить все обстоятельства трагедии", - отмечает Елисейский дворец.

Реклама

"В ходе разговора обсуждалась деятельность после парижского саммита в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на востоке Украины. Были отмечены первые результаты, в частности, обмен пленными 29 декабря, а также подчеркнута важность строгого соблюдения режима прекращения огня на линии соприкосновения", – говорится в сообщении.

В тренде Борт Минобороны вернется из Тегерана только вместе с телами погибших украинцев – СНБО

Напомним, что на саммите "Нормандская четверка" договорилась:

обеспечить полное и бессрочное перемирие до 31 декабря 2019 года, с расширением мандата ОБСЕ (в том числе круглосуточное патрулирование);

освободить пленных "всех на всех" до конца года, предоставить Красному Кресту доступ ко всем удерживаемым лицам;

продолжить разведение войск на согласованных участках к концу марта 2020 года;

провести еще один саммит в "нормандском формате" через 4 месяца;

инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство в версии, утвержденной на "нормандском саммите" и в Трехсторонней контактной группе.

Более подробно об итогах "нормандской встречи" читайте в специальном материале "Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в Париже" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама