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Зеленский и Меркель пообщались по телефону: о чем говорили

28 августа, 23:37

Во время разговора был обсужден ряд вопросов украинско-немецкого сотрудничества и взаимодействия на международной арене

Владимир Зеленский и Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Владимир Зеленский и Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Вечером 28 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Офис главы государства сообщил подробности этого разговора.

"Главы государств обсудили результаты саммита "Группы семи" в Биаррице. Президент Украины поблагодарил за последовательную позицию ФРГ о невозможности возвращения России к "Семерке" в условиях агрессии против Украины и оккупации Крыма. Владимир Зеленский сообщил о ситуации с безопасностью на востоке Украины, в частности выполнении украинской стороной договоренностей по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской", – говорится в сообщении.

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Кроме того, что Меркель и Зеленский выступили за скорой проведение саммита в "нормандского формате", они договорились о встрече советников глав "Нормандской четверки" 2 сентября.

Также во время разговора был обсужден ряд вопросов украинско-немецкого сотрудничества и взаимодействия на международной арене.

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ПТРК Javelin. Фото: Flickr

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеется договориться о проведении нормандской встречи на уровне четырех государственных лидеров в ближайшие недели. В то же время он добавил, что Франция и Россия имеют расхождения в позициях относительно Украины.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит пройдет в Париже.

Напомним, 7 августа Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Путиным и отметил, что нужно срочно провести встречу в "нормандском формате", посмотреть в глаза участникам переговоров и сказать, что пора закончить эту войну.

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Россия Германия Франция переговоры Меркель Зеленский Украина Нормандская четверка нормандский формат саммит G7

Источник: Сегодня

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