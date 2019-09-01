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Зеленский и Пенс обсудили предстоящую встречу с Трампом

1 сентября, 20:38

Президент Украины отметил в начале встречи, что впервые общается с Пенсом

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Майк Пенс обсудили в Варшаве будущий визит Зеленского в США и встречу с президентом Дональдом Трампом.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, помимо обсуждения других важных и актуальных вопросов во время встречи речь шла о будущем визите Зеленского в США и встрече с Трампом.

Президент Украины отметил в начале встречи, что впервые общается с Пенсом, но со многим людьми из делегации США уже встречался несколько раз.

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"И у меня такое ощущение, что мы одна большая украинско-американская семья, и мы почти родственники", – сказал Зеленский.

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Сценарий 1 сентября

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на предметный разговор об инвестициях и бизнесе во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, что 1 июня в Администрации президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.

При этом ранее украинский президент заявил, что его официальная поездка в США запланирована на сентябрь этого года.

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США встреча визит Зеленский Трамп Пенс

Источник: Сегодня

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