Зеленский и Пенс обсудили предстоящую встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Майк Пенс обсудили в Варшаве будущий визит Зеленского в США и встречу с президентом Дональдом Трампом.
Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, помимо обсуждения других важных и актуальных вопросов во время встречи речь шла о будущем визите Зеленского в США и встрече с Трампом.
Президент Украины отметил в начале встречи, что впервые общается с Пенсом, но со многим людьми из делегации США уже встречался несколько раз.
"И у меня такое ощущение, что мы одна большая украинско-американская семья, и мы почти родственники", – сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на предметный разговор об инвестициях и бизнесе во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, что 1 июня в Администрации президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.
При этом ранее украинский президент заявил, что его официальная поездка в США запланирована на сентябрь этого года.
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