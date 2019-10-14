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Зеленский и первая леди почтили память погибших защитников Украины: опубликованы фото

14 октября, 10:41

Глава государства с супругой возложили цветы и установили лампадки у Стены с именами погибших за единство Украины

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская пришли к Стене памяти павших за Украину, что у Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

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Они возложили цветы и установили лампадки у Стены с именами погибших за единство Украины военнослужащих и правоохранителей и почтили минутой молчания их память.

Также сегодня президент осуществит рабочую поездку в Донецкую область . Зеленский планирует, в частности, посетить штаб Операции объединенных сил и встретиться с военнослужащими ООС.

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Ранее Президент Владимир Зеленский во время визита в Одессу заявил, что и дальше стоит на позиции окончания войны на Донбассе, а о переговорах по Донбассу и разведении сил четко дал понять – никакой сдачи национальных интересов Украины. Об этом он заявил во время выступления на торжествах по случаю Дня защитника Украины.

Зеленский отметил, что там полностью должен прекратиться огонь, все пленные должны вернуться, российские войска должны быть выведены, а контроль над границей должен перейти Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский во время пресс-марафона назвал главное условие для отвода войск в Петровском и Золотом. Он также четко дал понять, что по отдельности Петровское и Золотое не будут "разводиться".

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Владимир Зеленский михайловский собор михайловкая площа День защитника Украины Стена памяти

Источник: Сегодня

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