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Зеленский и Порошенко должны объяснить украинцам свои приоритеты на 5 лет – евродепутат

Сегодня, 21:55

Хармс подчеркнула, что больше вопросов к Зеленскому

Ребекка Хармс. Фото europarl.europa.eu
Ребекка Хармс. Фото europarl.europa.eu.
Зеленский и Порошенко должны объяснить украинцам свои приоритеты на 5 лет – евродепутат //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/79e/03c/5ca79e03c540f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/79e/03c/5ca79e03c540f.jpg Политика Хармс подчеркнула, что больше вопросов к Зеленскому

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармспризвала лидеров президентской гонки в Украине Владимира Зеленского и Петра Порошенко объяснить свои программы избирателям и представить приоритеты в своей политике на следующие 5 лет. Об этом Хармс сказала "Громадському".

"Мой призыв к двум кандидатам: объясните ваши программы, предложите украинцам, каковы являются ваши приоритеты на 5 лет, как противостоять бедности, как выиграть войну на востоке, войну против Украины, и оккупацию. Как общаться с Западом", – отметила она.

Хармс подчеркнула, что больше вопросов к Зеленскому, но и политика действующего президента сфокусирована на общих вещах. "Для нас позиции президента Порошенко ясны, но я также скажу, что в своей кампании он сфокусирован на общих вещах: "Армия, язык, вера". Это также не является ответом на то, чего многие украинцы ожидают", – добавила Хармс.

Евродепутат также отметила, что в целом в ЕС успокоены тем, что выборы в Украине являются свободными, и надеются, что в дальнейшем кампания "не будет ужасной".

"Несмотря на войну и оккупацию, и все проблемы, процесс был конкурентным. С определенными проблемами, но конкурентным. Мы все скрестили пальцы и Евросоюз ожидает, что кампания не будет ужасной, без эскалаций, будет содержательной и украинские граждане получат и услышат альтернативы развития от двух кандидатов", - отметила Хармс.

Накануне депутат Европарламента заявила, что Зеленский – "чистый лист", и это огорчает. Старые политики должны проанализировать, что было сделано не так, раз отвернулись от них, считает Ребекка Хармс.

Ранее сообщалось, что Ребекка Хармс будет наблюдателем на выборах президента Украины от Европарламента.

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Тег выборы, евродепутат, ребекка хармс, выборы президента Украины

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