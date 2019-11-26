Зеленский и президент Эстонии подписали совместное заявление: подробности

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время визита в Эстонию провел переговоры с лидером этой стран Керсти Кальюлайд и подписал совместное заявление о сотрудничестве стран, сообщает Офис главы украинского государства.

Президенты отметили значительный потенциал в сотрудничестве между Украиной и Эстонией, а также разделяют видение единой и свободной Европы. Они призвали Российскую Федерацию отменить незаконную оккупацию Крыма и прекратить свою продолжающуюся агрессию на Донбассе.

В свою очередь Кальюлайд подтвердила неизменность поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Президенты договорились активизировать двустороннее сотрудничество на международной арене, особенно во время непостоянного членства Эстонии в Совете Безопасности ООН на 2020-2021 годы, с целью уважения международного права, демократии, прав человека и верховенства права, также учитывая последствия российской агрессии против Украины.

Зеленский подчеркнул важность гуманитарной, финансовой, технической и другой помощи, которую оказывает Эстония, в частности осуществление медицинской реабилитации украинских военнослужащих, раненых на Донбассе. Ранее мы писали, сколько денег Эстония дала Украине за четыре года.

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Президенты сошлись во мнении, что комплексные реформы в Украине улучшают уровень жизни украинцев, деловую среду и обеспечивают устойчивый экономический рост. Таким образом, Украина сделает весомый вклад в европейскую безопасность и благополучие. Кальюлайд подтвердила намерение Эстонии продолжать поддержку программы реформ в Украине и подчеркнула важность верховенства права как краеугольного камня развития и успеха Украины.

Президенты договорились активизировать сотрудничество в области электронного управления и диджитализации публичного сектора, в том числе путем использования соответствующего опыта и лидерства Эстонии в этих сферах. Летом у Зеленского начали работу над проектом "Государство в смартфоне" при помощи Эстонии.

Президенты подтвердили европейские устремления Украины и согласились с важностью в полной мере использовать потенциал Соглашения об ассоциации, продолжая выполнять свои обязательства, углубляя отраслевую интеграцию и приближение регуляторных норм между Украиной и ЕС.

Стороны положительно оценили процесс консультаций относительно будущего инициативы Восточного партнерства и согласились с важностью определения стратегических целей его развития, подтвердив приверженность принципам дифференциации, инклюзивности и обусловленности.

Зеленский выразил благодарность Эстонии за ценную поддержку евроатлантических устремлений Украины, а также за постоянную поддержку Эстонией усилий Украины в реформировании своего сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО, в военной подготовке и сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

Президенты подчеркнули необходимость дальнейшего сотрудничества в области энергетической безопасности и отметили важность достижения договоренностей в ходе трехсторонних газовых переговоров с учетом интересов Украины как транзитной страны для экспорта газа.

Они констатировали, что гуманитарное и культурное сотрудничество остается важной частью двусторонней повестки дня и будет направлено на содействие межчеловеческим контактам, разработке новых инициатив и реализации совместных проектов в сферах образования, здравоохранения, туризма и др.

Как сообщали новости "Сегодня", во время общения с журналистами Зеленский рассказал, о чем говорил с Путиным во время вчерашнего телефонного разговора. Глава государства объяснил, почему не обсуждал темы будущих "нормандских" переговоров.

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