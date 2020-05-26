Зеленский и президент Словакии обсудили проблему COVID-19

Украинский лидер Владимир Зеленский и президент Словакии Зузана Чапутова провели телефонный разговор, в котором обсудили важнейший на сегодняшний день вопрос – борьбу с коронавирусом. Также президент Украины получил приглашение посетить Словакию, сообщает Офис главы государства.

Первым делом Чапутова поблагодарила Зеленского за вышиванку, которую он разослал мировым лидерам, после чего они подняли самую актуальную сейчас тему во всем мире – пандемия коронавируса.

"Немногие страны смогли взять распространение эпидемии под контроль, как это удалось Словакии. Желаю вам сил и крепкого здоровья для преодоления вызовов, вызванных пандемией. Мои соболезнования семьям, которые потеряли близких, и пожелания выздоровления больным", – сказал Зеленский и поблагодарил свою коллегу за предоставление Украине гуманитарной помощи.

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Президент Украины выразил убеждение, что продолжение активного политического диалога на всех уровнях со Словакией будет способствовать экономическому восстановлению обеих стран от последствий пандемии.

В свою очередь Чапутова подтвердила приглашение Зеленскому посетить Словакию с официальным визитом, которое украинский лидер принял.

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Особое внимание стороны уделили ситуации на Донбассе и состоянию выполнения договоренностей парижского саммита в "нормандской формате". Зеленский поблагодарил Словакию за поддержку территориальной целостности Украины.

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Зеленский рассказал Чапутовой о последних принятиях ключевых реформ в Украине и попросил поддержки для Украины в сотрудничестве с ЕС и международными финансовыми организациями. Также он рассчитывает на как можно скорейшее подписание украинско-словацкого соглашения, которое позволит возобновить работу Международного аэропорта "Ужгород".

"Этот аэропорт очень важен для Украины и Закарпатского региона. Рассчитываю на скорейшее согласование сделки со Словакией. Также убежден, что после завершения карантинных мероприятий наши правительства должны совместно приложить усилия для восстановления динамики сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, трансграничной сферах", – отметил Владимир Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре 2019 года президент Зузана Чапутова прилетала в Киев. Тогда Зеленский впервые встретился с президентом Словакии. Словацкий лидер подтвердила поддержку евроинтеграционных стремлений Украины.

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