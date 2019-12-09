Зеленский и Путин запланировали отдельную встречу – росСМИ

По данным СМИ, встреча Зеленского с Путиным планируется после завершения "нормандского саммита"

/ Фото: Сегодня

Отдельная двусторонняя встреча президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина – может состояться в Елисейском дворце после завершения переговоров лидеров в "нормандском формате" (Германия, Россия, Франция, Украина). Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на источник, близкий к организации саммита в Париже.

"Встреча Путина с Зеленским планируется в Елисейском дворце после завершения встречи в "нормандском формате" и совместной пресс-конференции четырех лидеров", – сказал источник.

Пресс-служба Кремля пока не подтвердила эту информацию.

Как известно, 9 декабря французская сторона примет участников переговоров в Елисейском дворце. Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени. Однако еще до начала официальной части "нормандского саммита" все лидеры стран проведут двухсторонние встречи.

На 20:00 запланирована общая пресс-конференция по итогам переговоров. Таким образом, изначально планируемое время встречи – всего два-три часа.

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В то же время источник в Елисейском дворце сообщил следующий расклад: сначала Макрон будет общаться с Зеленским (в 16:00 по киевскому времени), а в это время Меркель с Путиным; затем "двухсторонку" проведут Макрон с Путиным и канцлер ФРГ с президентом Украины. После этого все отправятся на общую встречу. Французская сторона не уточнила, запланирована ли встреча Зеленского с Путиным.

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Также в Елисейском дворце отмечают, что переговоры лидеров стран могут затянуться, и тогда сложно определить время итоговой пресс-конференции.

В Париже попытаются оживить Минские соглашения и продвинуться в их полном выполнении.

Напомним, что лидеры Франции, Германии, Украины и России соберутся за одним столом впервые с 2016 года.

Отметим, что результатом переговоров может стать договоренность о выборах на Донбассе. Киев хочет их провести по украинским законам и под присмотром ОБСЕ, и без автоматов. Ранее Владимир Зеленский называл главное условие для проведения выборов на Донбассе.

Смотрите выступление Зеленского на "Свободе слова Савика Шустера", где он рассказал о планах на "нормандскую встречу":

Видео: телеканал "Украина"

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