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Зеленский и Туск побывали в "серой" зоне у Станицы Луганской

7 июля, 20:03

Президент Украины и глава ЕС осмотрели разрушенный мост, который было решено восстановить

Зеленский и Туск вместе побывали в Станице Луганской
Зеленский и Туск вместе побывали в Станице Луганской. Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Европейского Совета Дональдом Туском 7 июля посетили Станицу Луганскую в Луганской области.

Политики прошли на полкилометра далее передовых позиций Вооруженных сил Украины вглубь линии разграничения, и прошли к разрушенному мосту, через который люди пересекают линию разграничения, сообщили в пресс-службе украинского президента.

"Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги, и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем", – заверил Зеленский.

Кроме того, он подчеркнул, что во время строительства людям будет обеспечена возможность пересечения линии разграничения.

Также Зеленский и Туск посетили командно-наблюдательный пункт одного из подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, где заслушали доклад о ситуации в районе ООС.

"Войска все разведены. Командиры готовы. "Зрады" никакой нет", – отметил начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

В свою очередь, глава государства пообщался с заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марком Этерингтоном о координации действий в этом регионе.

Кроме того, президент осмотрел позиции украинских военных, перенесенные в ходе разведения сил, и ознакомился с гуманитарными проектами на Донбассе, которые реализуются при поддержке Европейского Союза.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 июня начался первый этап разведения сил на Донбассе. Первыми со своих позиций в районе КПВВ "Станица Луганская" отошли ВСУ, а на следующий день отошли и боевики от пешеходного моста. В итоге в ОБСЕ подтвердили – разведение сил в Станице Луганской завершено.


В свою очередь эксперты объяснили – "зрада" или "перемога" разведение войск в Станице Луганской. Этот процесс вполне логично вызывает опасения у Украины, поскольку давно известно, как Россия "соблюдает" договоренности. Хотя те же военные ООС заявляют, что заняли даже лучшие позиции, а в случае ухудшения положения возле Станицы Луганской всегда готовы вернуться назад.

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Тег Донбасс, Зеленский, Туск, луганская область, Станица Луганская

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