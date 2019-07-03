Зеленский и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе

Зеленский встретился с Волкером в Торонто

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина полностью поддерживает политико-дипломатический путь урегулирования конфликта на Донбассе, свидетельством чего является перезапуск работы украинских представителей в Трехсторонней контактной группе, шаги в направлении активизации "нормандского формата" и разведения сил и средств в Станице Луганской.

"В то же время Россия не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта. В частности, РФ не поддержала предложенное Украиной "Хлебное" перемирие, продолжаются обстрелы, в том числе, и автомобилей медицинской помощи, на временно оккупированной территории Донбасса ограничивается деятельность СММ ОБСЕ", – говорится в сообщении пресс-службы президента по итогам встречи Зеленского со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером в Торонто.

Зеленский также поблагодарил Волкера за все, что лично спецпредставитель и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине.

Ранее спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты Америки и Польша прилагают совместные усилия для поддержки реформ в Украине и ее развития.

Напомним, что правительство Канады в течение шести лет выделит Украине 25 млн канадских долларов (19,1 млн долларов США – ред) на проведение демократических реформ. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо после встречи в Торонто с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Канада объявляет о выделении 25 млн канадских долларов в течение ближайших шести лет на поддержку демократических реформ, которые помогут улучшить качество жизни украинцев", — сказал Трюдо. По его словам, на Украине уже есть позитивные изменения в связи с проводимыми при поддержке западных стран преобразованиями в различных сферах государственного устройства. В частности, заметил премьер, президент Зеленский был избран в результате полностью демократических выборов.

Как сообщалось, ранее в Торонто состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

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