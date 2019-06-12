Зеленский и Ющенко обсудили парламентские выборы в Украине
Они обсудили социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных парламентских выборов
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-главой государства Виктором Ющенко
Об этом сообщает Администрация Президента в Twitter.
"Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встречался с Виктором Ющенко. Действующий и бывший президенты обсудили социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных парламентских выборов и подчеркнули необходимость сохранения гражданского мира, спокойствия и единства ", – говорится в сообщении.
Напомним, что ранее Ющенко рассказал, как Украине вернуть Донбасс и Крым. Третий президент Украины Виктор Ющенко считает, что Украина может вернуть Донбасс и Крым только дипломатическим или милитарным путем.
По словам Ющенко, важными компонентами плана по возвращению Донбасса и Крыма должны быть экономический и гуманитарный блоки.
"Другими словами, пакет победы – это компоненты, рассчитанные на время, и этих компонентов много. Это как паста из тюбика, которую надо все время выдавливать, если ты хочешь почистить зубы. Это не имеет простого милитарного ответа", – сказал он.
Напомним, ранее Ющенко назвал три главных угрозы Украины.
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