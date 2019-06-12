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Зеленский и Ющенко обсудили парламентские выборы в Украине

12 июня, 21:07

Они обсудили социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных парламентских выборов

Фото: facebook.com/president.ukraine
Фото: facebook.com/president.ukraine.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-главой государства Виктором Ющенко

Об этом сообщает Администрация Президента в Twitter.

"Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встречался с Виктором Ющенко. Действующий и бывший президенты обсудили социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных парламентских выборов и подчеркнули необходимость сохранения гражданского мира, спокойствия и единства ", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Ющенко рассказал, как Украине вернуть Донбасс и Крым. Третий президент Украины Виктор Ющенко считает, что Украина может вернуть Донбасс и Крым только дипломатическим или милитарным путем. 

По словам Ющенко, важными компонентами плана по возвращению Донбасса и Крыма должны быть экономический и гуманитарный блоки.

"Другими словами, пакет победы – это компоненты, рассчитанные на время, и этих компонентов много. Это как паста из тюбика, которую надо все время выдавливать, если ты хочешь почистить зубы. Это не имеет простого милитарного ответа", – сказал он.

Напомним, ранее Ющенко назвал три главных угрозы Украины.

Читайте в специальном материале сайта "Сегодня" списки партий,которые могут составить новый парламент страны.

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Тег выборы, президент, Ющенко, Зеленский

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