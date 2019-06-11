Зеленский инициировал отставку Климкина и представил кандидата на его место

Глава государства предложит парламента опытного дипломата на пост министра иностранных дел

Фото: AFP

После инициирования увольнения генпрокурора Юрия Луценко, президент Владимир Зеленский подписал представление об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщил на брифинге заместитель главы президентской администрации Руслан Рябошапка.

Также он отметил, что представлена кандидатура на пост нового главы МИД Украины.

"Президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, а также внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел", – сказал Рябошапка.

Отметим, в украинском МИДе Вадим Пристайко работает уже около двух десятков лет. За свою многолетнюю карьеру он сменил ряд должностей, побывав послом в Канаде, консулом в Австралии, а также замминистра иностранных дел. Сейчас он постоянный представитель Украины в НАТО.

Вадим Пристайко. Фото: МИД Украины

Напомним, 6 июня парламент рассматривал президентские представления, но отказался уволить председателя СБУ Василия Грицака, главу МИДа Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака. Причем голосования оказались абсолютно провальными для президента, так как его предложения в двух случаях не набирали и 100 голосов, и только по главе МИДа было 141 голос. После этого представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук рассказал о новой попытке Зеленского уволить силовиков.

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