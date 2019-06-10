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Зеленский инициировал увольнение всех губернаторов – Мендель

10 июня, 17:25

На сегодняшний день правительство одобрила отставку лишь части глав областей, но это оказалось мало

Слева от Зеленского Андрей Богдан
Слева от Зеленского Андрей Богдан. Фото: president.gov.ua

После того, как Кабинет министров одобрил отставку ряда губернаторов, в Администрации президента недовольны тем, что представление правительство подало только на 13 глав обладминистраций. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

По ее словам, Зеленский инициировал снятие всех губернаторов, но Кабинет министров утвердил снятие лишь 13 руководителей областей.

"Мы не знаем принципов избирательности правительства. Мы надеемся, что будут сняты все губернаторы", – заявила Мендель.

Она отметила, что сейчас продолжается процесс поиска новых специалистов, которые могут возглавить области.

"Критерии отбора известны: порядочность, профессионализм, отсутствие коррупционных связей, желательно, чтобы у таких людей уже были идеи по их местной команде. Нам в этом деле помогают несколько международных HR-компаний. Наши активисты и волонтеры в регионах тоже предлагают кандидатуры", – подчеркнула пресс-секретарь президента.

Напомним, один из чиновников губернатор Закарпатья Геннадий Москаль подал в отставку и объяснил, почему уходят некоторых главы ОГА. Он сослался на требование закона в случае прекращения полномочий президента Украины. Пятый глава государства (2014-2019 гг.) Петр Порошенко перестал быть президентом 21 мая.


В свою очередь директор Института мировой политики Евгений Магда и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, имеют ли старые губернаторы шанс сохранить свои места.

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Тег увольнение, губернаторы, Зеленский, Мендель

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Сегодня

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