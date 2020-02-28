Зеленский инициировал заседание парламента: какие вопросы будут обсуждать

Президент Украины Владимир Зеленский направил главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову документ с требованием созвать внеочередное заседание парламента.

Об этом сообщает пресс-служба президента в Telegram.

Реклама

"Глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопросы о рассмотрении нескольких проектов законов и о Кабинете министров Украины. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

В тренде Три российских телеканала оказались под запретом в Украине

Ранее пресс-служба Верховной Рады заявила, что украинский парламент соберется на внеочередное пленарное заседание 4 марта 2020 года по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее Зеленский прокомментировал слухи о том, что он якобы собирается назначить Сергея Тигипко премьер-министром или на какую-либо должность в Кабинете министров.

Также сайт "Сегодня" писал, что ранее в феврале 2020 президент прибыл в Верховную Радуи принял участие в заседании фракции "Слуга народа" перед рассмотрением законопроекта о рынке земли.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама