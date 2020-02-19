Зеленский проинспектировал больницу в Борисполе: видео

Зеленский уже второй раз в должности президента посещает Борисполь

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Президент Владимир Зеленский прибыл в Борисполь, где проинспектировал многопрофильную больницу интенсивного лечения.

Видео: president.gov.ua

Главврач Бориспольской больницы показал президенту разные корпуса – где ремонт почти завершен, а где еще идут строительные работы. Руководство больницы пожаловалось на не очень добросовестную работу подрядчиков, который занимаются ремонтом. Зеленский высказал недовольство, что работы приостановились.

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Также Зеленскому пообещали, что родильное отделение больницы закончат до конца года.

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Как сообщали новости "Сегодня", в июле президент приезжал первый раз в Борисполь. Тогда он поставил стратегическую задачу главе Киевской области (уже уволенному Бно-Айрияну), чтобы сделать из Бориспольской районной больницы современное медучреждение. При этом он четко дал понять, что если этот вопрос решаться не будет, то пообещал "всех уволить".

Однако та поездка закончилась скандалом. Глава государства выступал перед активом области в местном горсовете. Зеленский выгнал с заседания секретаря горсовета. Между ними возникла перепалка после того, как Зеленский узнал о его прошлом. Президент несколько раз сказал ему выйти, а тот пытался оправдаться.

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