Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,44
26,43

Зеленский проинспектировал больницу в Борисполе: видео

19 февраля, 11:33

Зеленский уже второй раз в должности президента посещает Борисполь

Скриншот

Скриншот

Президент Владимир Зеленский прибыл в Борисполь, где проинспектировал многопрофильную больницу интенсивного лечения.

Видео: president.gov.ua

Главврач Бориспольской больницы показал президенту разные корпуса – где ремонт почти завершен, а где еще идут строительные работы. Руководство больницы пожаловалось на не очень добросовестную работу подрядчиков, который занимаются ремонтом. Зеленский высказал недовольство, что работы приостановились.

Реклама

Также Зеленскому пообещали, что родильное отделение больницы закончат до конца года.

В тренде
Путин дал явный намек властям Украины: аналитик о наступлении на Донбассе
Владимир Путин. Фото: Heidi Levine/REUTERS

Как сообщали новости "Сегодня", в июле президент приезжал первый раз в Борисполь. Тогда он поставил стратегическую задачу главе Киевской области (уже уволенному Бно-Айрияну), чтобы сделать из Бориспольской районной больницы современное медучреждение. При этом он четко дал понять, что если этот вопрос решаться не будет, то пообещал "всех уволить".

Однако та поездка закончилась скандалом. Глава государства выступал перед активом области в местном горсовете. Зеленский выгнал с заседания секретаря горсовета. Между ними возникла перепалка после того, как Зеленский узнал о его прошлом. Президент несколько раз сказал ему выйти, а тот пытался оправдаться.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Борисполь больницы Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карта и видео обстрелов
Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карта и видео обстреловПолитика
"Будьте осторожны при сделках с Россией": Пристайко припомнил Земану историю с ЯнуковичемПолитика
В Кремле объяснили, что за
В Кремле объяснили, что за "условие" Путин поставил Зеленскому по ДонбассуПолитика
Путин дал явный намек властям Украины: аналитик о наступлении на Донбассе
Путин дал явный намек властям Украины: аналитик о наступлении на ДонбассеПолитика
У Путина отреагировали на идею Зеленского о совместных патрулях на Донбассе
У Путина отреагировали на идею Зеленского о совместных патрулях на ДонбассеПолитика
У Путина прокомментировали наступление боевиков на Донбассе
У Путина прокомментировали наступление боевиков на ДонбассеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...