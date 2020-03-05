Зеленский инспектирует уникальную в Украине бетонную трассу (видео)

Президент Владимир Зеленский прибыл в Полтавскую область с двухдневным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Полтавской областной государственной администрации.

Первым делом глава государства отправился инспектировать реализации проекта "Развитие автомобильной дороги Н-31" и примет участие в презентации проектов "Большого строительства" в Полтавской области.

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Особенность этой трассы Днепр – Решетиловка в том, что та часть, которая проходит через Полтавскую область, является полностью бетонной. Зеленскому же покажут мост на участке этой дороги с четырьмя полноценными полосами движения.

Как сообщали новости "Сегодня", турки и украинцы начали строить первую цементно-бетонную трассу в Украине. Субвенций из госбюджета на дороги региона выделили на 400 млн грн, эта дорога также строится за счет местных бюджетов.

Напомним, в Украине с марта стартует масштабное строительство дорог. Ранее Владимир Зеленский отмечал, что в этом году планируется обновить 4 тыс. км дорог государственного значения, на что предусмотрены беспрецедентные средства – более 85 млрд грн. Также на строительство государственных дорог предусмотрена часть средств, которые "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" по результатам Стокгольмского арбитража. Однако на эту дорогу Днепр – Решетиловка средства от "Газпрома" не выделялись.

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