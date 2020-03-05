Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,89
27,7

Зеленский инспектирует уникальную в Украине бетонную трассу (видео)

5 марта, 11:26

Сергей Мартынец

Необычную для Украины дорогу строят совместно турки и украинцы

Президент Владимир Зеленский прибыл в Полтавскую область с двухдневным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Полтавской областной государственной администрации.

Первым делом глава государства отправился инспектировать реализации проекта "Развитие автомобильной дороги Н-31" и примет участие в презентации проектов "Большого строительства" в Полтавской области.

Реклама

Особенность этой трассы Днепр – Решетиловка в том, что та часть, которая проходит через Полтавскую область, является полностью бетонной. Зеленскому же покажут мост на участке этой дороги с четырьмя полноценными полосами движения.

В тренде
"Любая власть делает шаг в пропасть": Зеленский оценил работу Кабмина

Как сообщали новости "Сегодня", турки и украинцы начали строить первую цементно-бетонную трассу в Украине. Субвенций из госбюджета на дороги региона выделили на 400 млн грн, эта дорога также строится за счет местных бюджетов.

Напомним, в Украине с марта стартует масштабное строительство дорог. Ранее Владимир Зеленский отмечал, что в этом году планируется обновить 4 тыс. км дорог государственного значения, на что предусмотрены беспрецедентные средства – более 85 млрд грн. Также на строительство государственных дорог предусмотрена часть средств, которые "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" по результатам Стокгольмского арбитража. Однако на эту дорогу Днепр – Решетиловка средства от "Газпрома" не выделялись.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

дороги Владимир Зеленский Полтавская область

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шмыгаль стал премьером и представил новый Кабмин: что известно на данный момент
Шмыгаль стал премьером и представил новый Кабмин: что известно на данный моментУкраина
Кремль готовит атаку
Кремль готовит атаку "русского мира" на Европу: дипломаты раскрыли планы МосквыПолитика
Порошенко и Зеленский пообщались в президиуме Рады: о чем говорили
Порошенко и Зеленский пообщались в президиуме Рады: о чем говорилиПолитика
Зеленский предложил Шмыгаля по пост премьера: что известно о возможном преемнике Гончарука
Зеленский предложил Шмыгаля по пост премьера: что известно о возможном преемнике ГончарукаПолитика
"Слуги народа" с Зеленским утвердили кандидатов в новый КабминПолитика
Премьер-министр Гончарук подал в отставку
Премьер-министр Гончарук подал в отставкуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...