Зеленский изменил состав СНБО

Главой СНБО является Владимир Зеленский

Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в указе №340/2019.

Указом внесены в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины следующие изменения: председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины является Владимир Зеленский – Президент Украины.

Указом вводятся в персональный состав СНБО следующие лица:

Баканов Иван Геннадьевич – первый заместитель Председателя Службы безопасности Украины – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины;

Богдан Андрей Иосифович – Глава Администрации Президента Украины;

Данилюк Александр Александрович – Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Маркарова Оксана Сергеевна – Министр финансов Украины;

Пристайко Вадим Владимирович – Заместитель Главы Администрации Президента Украины;

Рябошапка Руслан Георгиевич – Заместитель Главы Администрации Президента Украины;

Хомчак Руслан Борисович – начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины;

При этом, документом выводятся из состава СНБО Райнин, Турчинов, Муженко и Стець.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, начиная со вторника, 21 мая, новый президент Украины Владимир Зеленский ожидаемо начал издавать указы о назначениях на должности согласно своих полномочий, определенных Конституцией для президента.

"Сегодня" собрали досье на членов команды президента Зеленского, в частности и на тех, кто был назначен на должности.

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