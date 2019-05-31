Зеленский изменил состав СНБО
Главой СНБО является Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в указе №340/2019.
Указом внесены в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины следующие изменения: председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины является Владимир Зеленский – Президент Украины.
Указом вводятся в персональный состав СНБО следующие лица:
Баканов Иван Геннадьевич – первый заместитель Председателя Службы безопасности Украины – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины;
Богдан Андрей Иосифович – Глава Администрации Президента Украины;
Данилюк Александр Александрович – Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
Маркарова Оксана Сергеевна – Министр финансов Украины;
Пристайко Вадим Владимирович – Заместитель Главы Администрации Президента Украины;
Рябошапка Руслан Георгиевич – Заместитель Главы Администрации Президента Украины;
Хомчак Руслан Борисович – начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины;
При этом, документом выводятся из состава СНБО Райнин, Турчинов, Муженко и Стець.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, начиная со вторника, 21 мая, новый президент Украины Владимир Зеленский ожидаемо начал издавать указы о назначениях на должности согласно своих полномочий, определенных Конституцией для президента.
"Сегодня" собрали досье на членов команды президента Зеленского, в частности и на тех, кто был назначен на должности.
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