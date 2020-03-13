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Зеленский изменил состав СНБО: кто ушел и на кого заменили

13 марта, 14:18

Сергей Мартынец

В персональном составе СНБО появились пять новых лиц

Президент Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в персональный состав Совета национально безопасности и обороны, исключив из него чиновников уволенного правительства и ввел новых министров. Смотрите также брифинг по итогам заседания СНБО.

Так, указом №80/2020 в персональнй состав СНБО вводятся следующие лица:

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  • Венедиктова Ирина – в.и.о. директора Государственного бюро расследований;
  • Кулеба Дмитрий – министра иностранных дел Украины;
  • Таран Андрей – министр обороны Украины;
  • Уманский Игорь – министра финансов Украины;
  • Шмыгаль Денис – премьер-министр Украины.

Также Зеленский утвердил в составе СНБО вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко из-за смены его должности в Кабмине.

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Этим же указом выведены из персонального состава СНБО экс-премьер Алексей Гончарук, бывший министр обороны Андрей Загороднюк, бывший министр финансов Оксана Маркарова и уволенный недавно с должности генпрокурора Руслан Рябошапка.

Как сообщали новости "Сегодня", президент уже созвал Совет национальной безопасности и обороны в связи с коронавирусом. Владимир Зеленский рассказал, что будет решаться вопрос закрытия границ, чтобы предотвратить распространение опасного вируса в нашей стране.

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указ СНБО Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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