Зеленский изменил состав СНБО: кто ушел и на кого заменили

Президент Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в персональный состав Совета национально безопасности и обороны, исключив из него чиновников уволенного правительства и ввел новых министров. Смотрите также брифинг по итогам заседания СНБО.
Так, указом №80/2020 в персональнй состав СНБО вводятся следующие лица:
- Венедиктова Ирина – в.и.о. директора Государственного бюро расследований;
- Кулеба Дмитрий – министра иностранных дел Украины;
- Таран Андрей – министр обороны Украины;
- Уманский Игорь – министра финансов Украины;
- Шмыгаль Денис – премьер-министр Украины.
Также Зеленский утвердил в составе СНБО вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко из-за смены его должности в Кабмине.
Этим же указом выведены из персонального состава СНБО экс-премьер Алексей Гончарук, бывший министр обороны Андрей Загороднюк, бывший министр финансов Оксана Маркарова и уволенный недавно с должности генпрокурора Руслан Рябошапка.
Как сообщали новости "Сегодня", президент уже созвал Совет национальной безопасности и обороны в связи с коронавирусом. Владимир Зеленский рассказал, что будет решаться вопрос закрытия границ, чтобы предотвратить распространение опасного вируса в нашей стране.
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