Зеленский рассказал, каких функций не должно быть у СБУ

СБУ необходимо лишить компетенции по противодействию криминальным правонарушением в сфере экономики, коррупции и контрабанды

Зеленский на заседании Комиссии / Фото: president.gov.ua

Одним из направлений работы Комиссии по вопросам правовой реформы являются законодательные наработки реформы Службы безопасности Украины. Об этом на заседании комиссии сказал президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы Государства.

"А именно – лишение СБУ компетенции по противодействию криминальным правонарушением в сфере экономики, коррупции и контрабанды, а также контрразведывательной защиты экономических интересов государства, не соответствует европейским традициям", - отметил президент.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил реформировать СБУ и ведомство, не дожидаясь законодательных изменений и в рамках своих полномочий, взялось за изменения. Коллегия спецслужбы представила концепт новой редакции закона "О Службе безопасности Украины", основные положения которой представила на заседании Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Согласно представленному концепту реформы СБУ, приоритетными станут следующие направления:

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отказ от несвойственных функций и предотвращение расследований преступлений, не представляющих угрозы государственной безопасности Украины;

расширение контрразведывательной деятельности СБУ;

внедрение гибкой структуры службы;

сокращение и перезагрузка кадрового состава службы;

демилитаризация;

повышение уровня заработной платы работников службы;

деполитизация руководящей вертикали СБУ и назначение председателя спецслужбы на срок, который не совпадает со сроком каденции президента Украины;

совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;

формирование развернутой системы демократического гражданского контроля над деятельностью спецслужбы, что послужит залогом соблюдения Службой безопасности прав и законных интересов физических и юридических лиц, в частности, сделает невозможным давление на бизнес.

В ближайшее время проект новой редакции закона Украины "О Службе безопасности Украины" будет представлен международным партнерам и президенту Украины.

Недавно глава СБУ Иван Баканов в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, что в реформе СБУ сокращение штата будет обязательным. Смысл в том, чтобы при необходимости (например возникновении угрозы) формировать соответствующий орган в структуре СБУ для решения проблемы, а не иметь его на постоянной основе.

Напомним, президент Владимир Зеленский поставил задачу новому главе СБУ. Подробней смотрите на видео:

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