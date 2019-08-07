Зеленский: Крым обязательно вернется в Украину

Глава государства встретился в Турции с крымскотатарской общиной и обнадежил ее своим заявлением

/ Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский во время визита в Турцию заявил, что аннексированный Россией Крым обязательно вернется в состав Украины. Об этом он заявил во время встречи с украинской и крымскотатарской общинами в Анкаре.

Глава государства напомнил крымскотатарскую песню о полуострове.

"В целом я точно знаю, что наступит день, когда Крым обязательно вернется в Украину. И разобщенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом и песня "Ey, güzel Qırım" (на крымскотатарском – "Мой прекрасный Крым") будет звучать только как давнее воспоминание о всех тяжелых испытаниях, выпавших на долю вашего народа и в дальнейшем в его истории будут только счастливые рассветы", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский во время встречи с крымскотатарской общиной также заявил, что Украина упростит получение разрешений для поездок в Крым.

Недавно представитель президента по Крыму Антон Кориневич заявил, что для возвращения оккупированного Крыма Украина должна инициировать новую международную площадку для переговоров, в которую можно было бы привлечь участников "нормандского формата" и Будапештского меморандума.

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Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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